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    Черчесов хочет вернуть уважение к сборной России

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своей главной задаче на посту наставника национальной команды.

    «Несложно предположить, что после неудачи на крупном турнире последует определенный негатив. Но проходит время, люди анализируют – и мои коллеги, и футболисты, и, естественно, болельщики, чьи эмоции были совершенно справедливы. Теперь наступает день икс, когда нужно перевернуть страницу и начать все с чистого листа – нас ждет, можно сказать, дело государственной важности, всем нужно набраться терпения и дать возможность спокойно создать боеспособную команду. Понятно, что мы должны подтверждать свои намерения не словами, а своей игрой, мы должны поворачивать людей в свою сторону, и, как сказал Виталий Мутко, – вернуть уважение к команде, это сейчас самое главное, а остальное – по ходу. Сегодня этот постулат о возвращении уважения к команде – первостепенный. Министр это сказал, а думают об этом все.

    В России есть футболисты, которые могут играть на хорошем уровне – и их надо нацеливать на результат, доверять им, верить в них. То, что есть у нас – это наше. А то, что наше – значит, самое лучшее для нас. Это моя философия», – сказал Черчесов.

    Источник: ТАСС

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    18.08.2016 12:19
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 28 августа 2016, 20:08

      Черчесов перестраивает сборную и это очевидно....Удачи тренеру и сборной!!!

      0
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      Рейтинг: +96

      Kitoboy_161 25 августа 2016, 13:00

      Битва за респект

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 20 августа 2016, 03:44

      Ля ля ля.....
      это все демагогия,не с того начинаешь!
      Эти песни слушают уже 8 лет ,после "бронзы" Гус Иваныча....

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 18 августа 2016, 17:32

      Для этого нужно убрать лимит

      -1
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande > Zubo 18 августа 2016, 18:25

      Ахаха, просто лимит убрать не поможет, нужно развивать футбол в стране, строить стадионы, академии, что бы народ мог обучаться бесплатно, тогда современен и появятся хорошие отечественные футболисты, а если просто убрать лимит, то и эти пропадут

      0
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 18 августа 2016, 15:51

      Уважение появится, если на своем домашнем ЧМ реабилитируется сборная.

      0
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      Рейтинг: +186

      STatham 18 августа 2016, 15:02

      Думаю может получиться подъем вначале. Но потом снова может быть провал и та же история... У нас обычно так бывает в стране...

      -1
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      Рейтинг: +496

      firs04 18 августа 2016, 13:42

      С его слов я понял, что их надо начинать бить

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 18 августа 2016, 13:41

      Верните его в Локо,а потом в сборную)))

      -2
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 18 августа 2016, 13:25

      Пусть попробует.

      -1
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      Рейтинг: +244

      Grelas 18 августа 2016, 13:08

      Самого Черчесова действительно уважают, но вот его подопечные, чтобы вернуть уважение, должны "умирать" на поле, я не требую даже побед, а вот видеть на начальном этапе запредельную самоотдачу - это был бы верный шаг к возврату уважения болельщиков.

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