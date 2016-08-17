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    Лига чемпионов. «Порту» разошелся миром с «Ромой»

    В матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов «Порту» в родных стенах сыграл вничью с «Ромой» – 1:1. Стоит отметить, что гости большую часть поединка провели в меньшинстве. За две желтые карточки с поля был удален новичок команды Томас Вермален.

    В параллельной встрече «Селтик» на своем поле крупно выиграл у «Хапоэля».

    Лига чемпионов. 4-й квалификационный раунд, первый матч

    Порту (Португалия) – Рома (Италия) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Монтейро, 21 (автогол); 1:1 – Сильва, 61 (с пенальти).

    Удаление: Вермален, 41.

    Селтик (Шотландия) – Хапоэль Беер-Шева (Израиль) – 5:2 (3:0)

    Голы: 1:0 – Рогич, 9; 2:0 – Гриффитс, 39; 3:0 – Гриффитс, 45+1; 3:1 – Маранхао, 55; 3:2 – Меликсон, 57; 4:2 – Дембеле, 73: 5:2 – Браун, 85.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2016 23:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +139

      palych1974 18 августа 2016, 03:03

      Нормальная игра. Волки дома пройдут.

      1
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      Рейтинг: +11

      _Totti_10_ 18 августа 2016, 02:45

      место Джеко надо нормального игрока покупать, с 2 метра ростом он и воздушки проигрывает, нафига ваще его покупали, Освальдо и то был лучше... с детства болею за Рому, но бл**ь выиграйте хоть что-то!!!

      0
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      Рейтинг: +183

      бочаров 18 августа 2016, 02:33

      хорошии матч

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 18 августа 2016, 00:07

      В ответке Рома возьмёт своё.

      1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 18 августа 2016, 00:06

      Нормально!!!

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 августа 2016, 00:03

      хорошая игра

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      Рейтинг: +50

      Madridist05 17 августа 2016, 23:58

      Кас тащил

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