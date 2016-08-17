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    Передня: «У «Динамо» и так сильная команда, ей не нужно помогать»

    Главный тренер «Луча-Энергии» Сергей Передня выразил мнение, что его подопечные не заслуживали поражения в матче 8-го тура ФНЛ с московским «Динамо».

    «С тактической точки зрения ребята все делали правильно. Во втором тайме мы стали действовать чуть поактивнее. «Динамо» – квалифицированная команда, но мы сегодня не заслуживали поражения. Но мне непонятен момент, когда наш игрок лежит в штрафной, а соперник продолжает атаку. Как оказалось, у игрока серьезная травма – сотрясение, а противник продолжает игру. «Динамо» и так сильная команда, ей не нужно помогать. Как нам брать очки? У нас получается, что нищие и голодные – удел. Ребята старались, играли хорошо, но ошибки есть ошибки», – сказал Передня.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.08.2016 22:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +87

      Polilux 18 августа 2016, 22:02

      На костях готов выехать скот .

      0
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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 18 августа 2016, 17:13

      пусть этот передня не ноет , во-первых когда луч забил первый гол у нас там тоже лежал игрок , ну мы же не ныли , во-вторых игрок луча который лежал во время голевой атаки он встал , так что не надо ля ля

      1
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 18 августа 2016, 11:58

      "Пердотня какая-то получается," – сказал Передня.

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