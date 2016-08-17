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    Митрофанов: «Черчесов дал возможность отдохнуть игрокам «Зенита», поэтому и вызвал лишь троих игроков»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов считает, что вызов в сборную России на ближайшие товарищеские матчи лишь трех игроков петербургского клуба связано с тем, что новый главный тренер национальной команды Станислав Черчесов хочет просмотреть как можно больше футболистов в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира. Напомним, в поединках с Турцией и Ганой примут участие лишь Юрий Жирков, Олег Шатов и Артем Дзюба.

    «Малое количество игроков «Зенита» в сборной? Ко всему нужно относиться философски. Целый отборочный цикл сборная России проведет в рамках товарищеских матчей. Очевидно, что новый главный тренер хочет посмотреть разные варианты и комбинации. Плюс часть футболистов была существенно перегружена летом.

    Сразу после окончания чемпионата России они поехали на Евро, потом практически сразу начались сборы с клубами. Разумно, что Черчесов дал им возможность отдохнуть», – отметил Митрофанов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.08.2016 14:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 17 августа 2016, 16:35

      Бедный Кокорин так устал в Монако петь и пить под гимн страны, что до сих пор отойти не может. Но вы господин Митрофанушка добавьте ему зарплату, а то у него на следующий визит в Монте Карло не хватает. Там шампанское подорожало ведь в Европе сейчас кризис

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 августа 2016, 16:03

      Ахаха) как всегда нелепые отмазки)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 17 августа 2016, 15:55

      Так просто приятнее думать)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7992

      nik55 17 августа 2016, 15:26

      Черчесов дал возможность отдохнуть на весь сезон

      4
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      Рейтинг: +345

      Totti11 17 августа 2016, 15:19

      "Часть футболистов была перегружена" ???? Да они были так перегружены, что мышцы себе рвали и тянули в товарняках, еле двигались по полю и в товарищеских и на ЕВРО........ Тренерский штаб просто добивал игроков после тяжёлой концовки чемпионата России, вместо восстановления и их подготовки к ЕВРО 2016!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 17 августа 2016, 15:18

      ага, если только Смольникову, остальные денежные мешки

      2
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