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  • Семин: «Слуцкий совершил чудо, пробившись со сборной России на Евро-2016»

Семин: «Слуцкий совершил чудо, пробившись со сборной России на Евро-2016»

17 августа 2016, 14:51
4

Экс-наставник «Локомотива» и сборной России Юрий Семин предложил не спускать всех собак на Леонида Слуцкого за провальное выступление на чемпионате Европы во Франции. По мнению специалиста, главный тренер ЦСКА и так совершил чудо, пробившись с национальной командой в финальную часть Евро-2016.

«Слуцкий сделал чудо – мы поехали на чемпионат Европы. После Капелло пришел и сделал чудо, а на него все давят и осуждают. Не надо этого делать. Он вывел команду на чемпионат Европы, а там мы уже увидели уровень нашего футбола», – цитирует Семина «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт
Чемпионат Европы Россия ЦСКА Слуцкий Леонид Семин Юрий
Комментарии (4)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1471435789
Подгруппа , где играла Россия была слабой. Команды-соперницы из отборочной подгруппы на Евро 2016 так же выступили плохо.
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Ivan_B
1471436271
Было ясно , из отборов наши и с Капелло вышли , точнее должны были выходить ! А на евро нам попались бегающие команды а наши старперы за ними не успевали
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hunta
1471444707
Сёмин прав....
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