Семин: «Слуцкий совершил чудо, пробившись со сборной России на Евро-2016»

Экс-наставник «Локомотива» и сборной России Юрий Семин предложил не спускать всех собак на Леонида Слуцкого за провальное выступление на чемпионате Европы во Франции. По мнению специалиста, главный тренер ЦСКА и так совершил чудо, пробившись с национальной командой в финальную часть Евро-2016.

«Слуцкий сделал чудо – мы поехали на чемпионат Европы. После Капелло пришел и сделал чудо, а на него все давят и осуждают. Не надо этого делать. Он вывел команду на чемпионат Европы, а там мы уже увидели уровень нашего футбола», – цитирует Семина «Р-Спорт».