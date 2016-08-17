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    Тукманов: «Газзаев – самый достойный кандидат на пост главы РФС»

    Президент московского «Торпедо» Александр Тукманов выразил поддержку экс-наставнику ЦСКА и сборной России, а ныне – кандидату на пост президента Российского футбольного союза Валерию Газзаеву. По его мнению, 62-летний специалист является в настоящий момент наиболее достойным кандидатом на должность главы РФС.

    «Валерий Газзаев прошел большой путь, он воспитал игроков, которые добивались успехов, он является кандидатом на пост президента РФС, и более достойной кандидатуры сегодня нет. Такие тренеры учились у Бескова, Лобановского, и не слышать их – преступление российского футбола. Я как руководитель московского клуба и человек, который поработал и в сборной, и в любительском футболе, знаю, в каком состоянии находится футбол, – сказал Тукманов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2016 13:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 августа 2016, 15:24

      Всё верно, В.Газзаев самый достойный кандидат на пост Президента РФС.

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