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    31 августа Швайнштайгер попрощается со сборной Германии матчем против Финляндии

    Хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер проведет свой последний матч за национальную команду 31 августа. Соперником немцев в товарищеской игре станет Финляндия. Всего в составе бундестима полузащитник провел 120 матчей и забил 24 гола.

    В этой игре планировалось участие и нападающего «Галатасарая» Лукаса Полольски, также заявившего на днях о завершении международной карьеры, однако 31-летний игрок получил травму лодыжки в матче за Суперкубок Турции против «Бешикташа» (3:0).

    «Это будет особенный вечер для меня в Менхенгладбахе. Хочу поблагодарить болельщиков. Буду невероятно рад в последний раз выступить перед ними в футболке сборной Германии», – подчеркнул Швайнштайгер.

    Источник: DFB

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    16.08.2016 17:40
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