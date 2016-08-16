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    Бабаев: «Примерно в апреле-мае Фернандес перестанет быть легионером»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что защитник армейцев Марио Фернандес, получивший в июле российский паспорт, перестанет считаться легионером весной 2017 года. Сегодня 25-летний игрок был вызван в расположение сборной России для прохождения тренировочного сбора.

    «Мы очень рады, что новый главный тренер обратил внимание на нашего футболиста, и думаем, что он заслужил это своей игрой. Но пока, наверное, преждевременно говорить о том, что он действительно станет футболистом сборной России, ведь принимать решение будет тренерский штаб, плюс есть определенная процедура, предусмотренная регламентом чемпионата России.

    Сначала необходимо ходатайство главного тренера сборной. Дальше на исполкоме Российского футбольного союза должно состояться обсуждение этого вопроса и вынесение решения, после чего мы можем обратиться в инстанции Международной федерации футбола. Сроки достаточно размытые, но ориентировочно это может случиться в апреле-мае следующего года – до Кубка Конфедераций должны успеть.

    Мы очень рады, что Станислав Черчесов посчитал необходимым уже сейчас, глядя в будущее, пообщаться с нашим футболистом. И надеюсь, что рано или поздно Марио принесет пользу сборной России и будет защищать цвета нашей страны», – сказал Бабаев.

    Источник: ТАСС

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    16.08.2016 15:37
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