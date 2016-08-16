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    Мамаев: «У меня травма, поэтому в сборную России и не вызвали»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прокомментировал невызов в сборную России на поединки с Турцией и Ганой. По словам 27-летнего игрока это связано с его травмой. Сегодня новый главный тренер национальной команды Станислав Черчесов объявил состав из 23 футболистов на ближайшие товарищеские встречи. В списке не оказалось хавбека «быков», а также нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    «Невызов в сборную России? Так у меня же травма. Я выбыл на несколько недель. Тренироваться не могу», – отметил Мамаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.08.2016 13:08
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 17 августа 2016, 20:54

      пока время есть ,сходи к детям сиротам и полечи мозги,если они есть....

      0
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 17 августа 2016, 14:35

      нет Мамай.... гамно Черчесову не нужно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 16 августа 2016, 17:06

      Травма головы. Мозгов нет...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 16 августа 2016, 16:53

      Оправдание...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2250

      kvm 16 августа 2016, 16:32

      один порвал очко другому...

      2
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      Рейтинг: +45

      Sheevok 16 августа 2016, 16:12

      странное оправдание, Дзюба, у которого травма, вызван, а Павел нет, это всё спайс

      1
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      Рейтинг: +7991

      nik55 16 августа 2016, 15:38

      травма чего ?--головы

      1
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      Рейтинг: +11

      karelgot 16 августа 2016, 14:16

      дистрофия мозга

      1
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      Рейтинг: +33707

      zra78 16 августа 2016, 13:55

      Травма головы

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 16 августа 2016, 13:45

      Ждём оправданий кокоши

      0
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