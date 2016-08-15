Кирьяков: «У Черчесова есть авторитет, в отличие от Слуцкого»

Тренер юношеской сборной России Сергей Кирьяков доволен тем, что главную команду страны возглавил именно Станислав Черчесов.

«У него все есть, чтобы возглавлять национальную команду, и амбиции прежде всего. К тому же в сборной у него будет авторитет, как у бывшего игрока национальной команды, в отличие от Слуцкого. Поэтому вряд ли будут возникать какие-то скандальные ситуации, здесь все будет по-другому, и, надеюсь, он будет держать в ежовых рукавицах наших футболистов.

Задачи можно ставить любые, но вообще, думаю, ближайшая цель – вернуть надежды наших болельщиков после неудачного выступления на Евро-2016. Это надо будет сделать в ближайшем будущем, чтобы команда в товарищеских матчах предстала совсем в другом облике.

Кроме того, важен Кубок Конфедераций в плане игры и результата, после него можно будет более конкретно ставить задачи», – сказал Кирьяков.