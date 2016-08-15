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  • Кирьяков: «У Черчесова есть авторитет, в отличие от Слуцкого»

Кирьяков: «У Черчесова есть авторитет, в отличие от Слуцкого»

15 августа 2016, 10:48
11

Тренер юношеской сборной России Сергей Кирьяков доволен тем, что главную команду страны возглавил именно Станислав Черчесов.

«У него все есть, чтобы возглавлять национальную команду, и амбиции прежде всего. К тому же в сборной у него будет авторитет, как у бывшего игрока национальной команды, в отличие от Слуцкого. Поэтому вряд ли будут возникать какие-то скандальные ситуации, здесь все будет по-другому, и, надеюсь, он будет держать в ежовых рукавицах наших футболистов.

Задачи можно ставить любые, но вообще, думаю, ближайшая цель – вернуть надежды наших болельщиков после неудачного выступления на Евро-2016. Это надо будет сделать в ближайшем будущем, чтобы команда в товарищеских матчах предстала совсем в другом облике.

Кроме того, важен Кубок Конфедераций в плане игры и результата, после него можно будет более конкретно ставить задачи», – сказал Кирьяков.

Источник: ТАСС
Россия Черчесов Станислав Кирьяков Сергей
Комментарии (11)
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lek!
1471247707
надо заниматься молодежью , в казахстане пропустили 28 голов за 3 матча юниоры . Вот какая сборная из них выйдет ??? Верю в усы Черчесова.
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Dr Metal
1471248960
Да Слуцкий вообще не при чем, после капело чудо сотворил. Про это конечно никто не помнит. Дело в игроках
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Ден 781
1471249059
Ага + усы
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Kosmotoga
1471250694
Слуцкий вообще то чудом вытащил сборную когда уже никто не верил и шансов практически не было.Так что называть его недотренером не профессионально.Черчесов конечно пожёстче будет.Но думаю как минимум половина сборников всётаки останется.С нуля команду не возможно будет построить.
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Сергей Свояк
1471251411
Болтология. Ничего он не изменит. Послушал его слова на объявлении его главным тренером - вода, водой. Абстракция в чистом виде...
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Ker0s
1471253579
После драки, кулаками не машут.
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Серёга Краснодарский
1471253995
Думаю играть будут те же кто провалил последние 3 турнира сборной а изменится только тренер который будет не качаться на кресле а сидеть такой с надутыми усами строгий престрогий - а толку? Правильно ни-ка-ко-го. Парни кто знает какой парашют ему назначили когда в шею попрут из сборной(?)
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prtcs
1471259515
С кижалом будет ходить наверное для "авторитета".
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ilichkadr
1471260936
На авторитете далеко не уедешь. Игрокам он по-барабану. Не нравится как бегаю, играю? До свидос, буду в клубе сидеть на лавке и получать бабло......
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SandersMax
1472973748
такой бред. Слуцкий не заслужил авторитет за все проведенные годы?!
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