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    Симонян: «Я приветствую приход Бердыева в «Спартак»

    Вице-президент РФС и бывший игрок «Спартака» Никита Симонян прокомментировал информацию о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера красно-белых.

    «Бердыев доказал, что он тренер высочайшей квалификации. Приветствую его приход, он умеет налаживать дисциплину и отношения как с игроками, так и в целом в клубе. Нынешние итальянские тренеры неплохие, профессионалы, но войдут ли они в штаб Бердыева, если он возглавит «Спартак»? Решать самому Курбану Бекиевичу – это в компетенции главного тренера», – заявил Симонян.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.08.2016 20:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +20

      Spartak-Ekata 15 августа 2016, 15:39

      Мы тоже.....удачи Бердыев....

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 15 августа 2016, 09:01

      Кто бы сомневался)
      Жаль только самого Курбана

      1
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      Рейтинг: -40

      bombardir70 15 августа 2016, 05:38

      О каком назначении идёт речь,если Бердыев готовит Ростов к Аяксу?когда тренера назначают то он сидит с своей командой а не бегает как проститутка к старой(которую он бросил)!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 15 августа 2016, 00:26

      Посмотримччто будет получится

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 14 августа 2016, 23:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Свинина по мусульмански.

      -5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 августа 2016, 22:22

      Ещё 1 Староста Калинин.Что не делается-всё правильно

      -3
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 14 августа 2016, 21:52

      Оооооо, а что же случилось за 2 месяца??? раньше говорил, что Бердыев вообще не подходит Спартаку! пердуны вы старые, идите в шашки во дворе между собой играйте, из-за вас в стране футбол и загибается, живете воспоминаниями прошлых побед.... во всем мире футбол изменился, а вы все восхищаетесь стеночками да забеганиями.......

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