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    Петреску: «Я не могу понять, что происходит с «Кубанью»

    Главный тренер «Кубани» Дан Петреску прокомментировал разгромное поражение от «Химок» (1:4).

    – Сложно что-то говорить после 1:4, но я считаю, что счет не отражает того, что происходило на поле. Мы забили мяч, но судья его не засчитал. «Химки» же один раз дошли до наших ворот, и послали мяч в сетку. Первый тайм закончили со счетом 0:1. Очень жаль, что когда Обухов отыграл один мяч, мы не смогли сохранить дыхание этой игры. Ситуация очень сложная, нам нужно всем собраться, чтоб выйти из нее. Ниже опускаться уже некуда.

    – В чем главная причина того, что команда за семь матчей не одержала ни одной победы?

    – Тут не одна причина, тут их очень много. Виноваты все: и тренеры, и руководство, и футболисты. И судейство нам не благоволит. Я никогда не был в такой ситуации, и не могу понять, почему так происходит.

    Источник: ФК «Кубань»

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    13.08.2016 20:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6979

      1bear 14 августа 2016, 09:15

      ...была команда–и нету...
      ...искать виновных бесполезно...

      0
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      Рейтинг: +24

      За Кубань 14 августа 2016, 08:29

      Шикардос!!!

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 14 августа 2016, 02:08

      А чего тут понимать, уходил Петреску из одного "Динамо", пришел совсем в другой, ну а как иначе, если доигрались до ФНЛ?

      0
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      Рейтинг: +87

      Polilux 14 августа 2016, 00:10

      Два раза в одну воду не войти.

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 13 августа 2016, 23:40

      Ну вот и вышли на первое место..., правда снизу..., увы... Жаль... Гончаренко был плохим для руководства..., а этот тренер их устраивает... Возникает вопрос : " Руководители, вы хотите уничтожить "Кубань" ? ".

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      Рейтинг: +87

      Polilux > Докторо123 14 августа 2016, 00:12

      Аналогично было в прошлом сезоне с Динамо. Бывшее руководство утопило клуб.

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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 13 августа 2016, 21:18

      Вот уж клуб-загадка

      -1
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