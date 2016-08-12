Семшов: «С приходом Черчесова сборная может преобразиться и выжать максимум»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера национальной команды.

«Черчесов является оптимальной кандидатурой на роль главного тренера. Во-первых, у него есть опыт международной работы, во-вторых, он является освобожденным тренером. Кроме того, это человек с харизмой, который проповедует очень приятный стиль игры для команд. Плюс, конечно, дисциплина и авторитет. Накануне чемпионата мира в России и во время его, наверное, это будет очень важная составляющая, особенно если посмотреть наши выступления на больших турнирах.

Мы понимаем, что класс наших футболистов достаточно хороший, но что-то не хватает в командных действиях. Чемпионат России на самом высоком уровне и для того, чтобы обобщить класс футболистов в единое целое, нужна дисциплина. Он знает, как это делается. Недаром говорят иногда, что порядок бьет класс. Так что с приходом Черчесова сборная может преобразиться и выжать максимум из того, что есть», – сказал Семшов.