Покеттино: «В новом сезоне «Тоттенхэм» постарается достичь нового уровня»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал о целях своей команды в предстоящем сезоне английской Премьер-лиги.

«В этом сезоне мы хотим стать более конкурентоспособными и достичь нового уровня. Конечно, нам будет тяжело, ведь мы находились на вершине в прошлом сезоне. Теперь конкуренция будет еще более серьезной, но мы уверены в своих силах. Каждый сезон есть много клубов, которые планируют бороться за титул», – отметил Покеттино.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионата Англии «Тоттенхэм» финишировал на третьем месте в турнирной таблице.