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    Бубнов: «Страшно представить образ будущей сборной России»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной России.

    «Случилось то, о чем мы уже давно знали. Впрочем, мне было все равно, кого назначат главным тренером сборной России — Черчесова, Бердыева или кого-то еще. Дело не в тренере, а во всей прогнившей системе нашего футбола. Вы думаете, сейчас Черчесов достанет из рукава новых игроков, которые начнут всех рвать? При том, что официальных матчей до чемпионата мира у нас уже не будет, только товарищеские игры. Кубок Конфедераций я в расчет не беру. Зная наш менталитет и нелюбовь к товарнякам, даже страшно представить образ будущей команды.

    Два года понтов — вот что нас теперь ждет в будущем. Тут прошло заявление от Игоря Лебедева, что Черчесов готов вывести сборную в финал чемпионата мира! В финал?! Не смешите нас! Лионель Месси после этого заявления может прям завтра собрать пресс-конференцию и объявить о завершении карьеры в сборной Аргентины. У чудака был последний шанс выиграть что-то со сборной, но раз Черчесов собрался в финал, то делать там значит уже нечего. Повторюсь, никаких чудес от сборной я не жду. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы что-то сейчас изменилось к лучшему», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    11.08.2016 23:07
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    Комментарии40
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      Рейтинг: -186

      Protosser 12 августа 2016, 12:27

      Ну все по делу. Не тренера и игроков надо тасовать, а систему.
      Нет никаких предпосылок, что будет как-то иначе через 2 года, все правильно.

      0
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      Рейтинг: +54

      BloodBow 12 августа 2016, 09:50

      Так Месси же и завершил карьеру в сборной)) Так что ждем наших в финале xD

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 августа 2016, 09:34

      Удивительно, все забыли, как унижали Слуцкого, что не тех включил в сборную,
      которую собрал за 6 месяцев из того, что было. Теперь у Черчесова есть 2 года
      чтобы собрать сборную, и все заявляют, что времени мало для этого. Так, чего
      же орали на Слуцкого? Слуцкий достоин уважения, он обеспечил поездку на
      Евро-16 сборной РФ за короткий срок. Посмотрим на Черчеса и его результат.

      -1
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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 12 августа 2016, 09:24

      Да никто чудес не ждёт, просто хочет весь народ,
      Чтоб команда заиграла для души, ядрёный кот.
      Чтоб глаза в игре горели, чтобы басен нам не пели
      Про матбазу, про систему, не рожающую звёзд.
      А финал? А чё финал, он страны разные видал.
      И ты, Бубен, не оракул, чтоб про всех и всё базлал.

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > subbotaspartak 12 августа 2016, 09:43

      Я поэт. Зовуся Светик. От меня вам балалайка))))

      0
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 12 августа 2016, 08:41

      А что представлять образ будущий сборной, какая есть, такая и останется...сомневаюсь, что будут серьезные изменения в составе и в игре

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 12 августа 2016, 08:41

      То что надо менять всю систему это я согласен,

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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande > Dgad 12 августа 2016, 08:53

      За 2 года всю систему не поменяешь, нужно лет 10 потратить для поднятия с колен Российского футбола! Нужно в командах конкуренцию создавать и платить игрокам ЗП по их игре, тогда отечественные футболисты повалят в заграницу, сейчас зачем им ехать им тут платят 3 миллиона, а там 1 миллион в год будут, конечно им не выгодно, они лучше будут на скамейки сидеть или по полю ходить....нужно менять абсолютно всю систему и отправлять скаутов в маленькие города, поселки для наблюдения за подрастающим поколением и дальнейшего привлечения их в футбольные академии.....а сейчас не кто не кается, не смотрят молодых футболист, как вот детям из бедных семей о себе дать знать? Хотя в такой огромной стране как наша есть подрастающие таланты, только их не видят или у мамы с папой нет таких денег, что бы платить за обучение в академиях, как спартаковской, краснодарской и т.д

      1
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      Рейтинг: +30

      Valeron2705 > Alessandro_grande 12 августа 2016, 09:45

      Все ты верно написал! Только и за десять лет к сожалению ничего не поменяется. Ведь МуДко говорит, что все у нас хорошо, а в стране нашей все по прежнему покупается, от места в университете, до места в хорошей футбольной академии.

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 12 августа 2016, 08:18

      На этот год нужно поднимать планку выше...хотя бы пару голов кому-то заколотить,.

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 12 августа 2016, 08:15

      страшно представить сколько вы уже с Ловчевым пиз.... всё больше не поделу

      0
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      Рейтинг: +628

      somn 12 августа 2016, 07:10

      Наконец Бубнов родил истину.

      2
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      Рейтинг: +997

      egrrr 12 августа 2016, 06:53

      Бубнова в серьез уже не воспринимает никто, хотя иногда говорит правильно

      -1
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