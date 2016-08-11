Черчесов: «Кокорин и Мамаев? Никто никого из сборной не вычеркивал»

Новый наставник сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу дальнейшего вызова в национальную команду нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

«Буду ли рассматривать кандидатуры Мамаева и Кокорина? А что случилось? Я что-то пропустил? Ах, история с шампанским... Будет серьезный разговор. Потому что не пригласили. А если серьезно, то с Мамаевым я общался один раз в жизни, но он показался мне абсолютно нормальным. Кокорина знаю как облупленного. Им просто нужно дать время. Никто никого не вычеркивал», – отметил Черчесов.