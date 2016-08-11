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  • Черчесов: «Кокорин и Мамаев? Никто никого из сборной не вычеркивал»

Черчесов: «Кокорин и Мамаев? Никто никого из сборной не вычеркивал»

11 августа 2016, 14:10
25

Новый наставник сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу дальнейшего вызова в национальную команду нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

«Буду ли рассматривать кандидатуры Мамаева и Кокорина? А что случилось? Я что-то пропустил? Ах, история с шампанским... Будет серьезный разговор. Потому что не пригласили. А если серьезно, то с Мамаевым я общался один раз в жизни, но он показался мне абсолютно нормальным. Кокорина знаю как облупленного. Им просто нужно дать время. Никто никого не вычеркивал», – отметил Черчесов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Мамаев Павел Кокорин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (25)
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Eighty
1470914587
" Им просто нужно дать время. Никто никого не вычеркивал»"(с) - а сколько времени им ещё нужно? И что они ещё должны совершить, что бы их вычеркнули?
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С-Пб on-line
1470915493
К сожаления, сборная будет в том же состава(((
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Muhametshin
1470915712
Д е..ись оно всё трёхфазным током.
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Friedrich Zimmermann
1470916145
соберет опять тех бревен , которых распустили
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андрей андреев
1470916511
Перевод"-да я класть хотел на тех 900000 ,которые подписали петицию о разгоне сборной
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gennadiy
1470917572
Потом не плачьте ,что на сборную никто не ходит и освистывают.Народ на много стал умнее,глядя как живут сами и как живут такие мастера.
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Серёга Краснодарский
1470918161
Будет тоже самое - а чем плохи Березуцкие Игнашевичи Широковы и другие сбитые летчики провалившие последние три турнира сборной. Если привезет их же к нам в Краснодар специально научусь заранее свистеть. Уважаемые болельщики напишите если кто в курсе - когда попрут его в шею Мутко по контракту заплатит как Капелле?
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a-rakhmatov
1470922257
Кокоша и Мамай неосознанно накосячили, но это не повод их не допускать в сборную.....надо дать ребятам показать себя в игре.
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RamonCSKA
1470922419
Да пофигу что они играть не умеют,пофигу на это шампанское, самое главное на евро они должны были умирать на поле
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Serjoga
1470929682
Их болельщики вычеркнули! Не нужно из себя "строить" педагога!
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