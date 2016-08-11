Грасия: «В матче с «Крыльями Советов» у «Спартака» тоже не было тренера, но они выиграли»

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия пообщался с журналистами на тему матча третьего тура РФПЛ со «Спартаком».

– В первых матчах соперники «Рубина» очень плотно играли в обороне. Матч в воскресенье будет другим? Будет ли легче играть с командой, которая больше атакует?

– Да, думаю, что этот матч будет носить иной характер. Более открытой. Наши атаки могут быть острей, но нужно учитывать, что и соперник будет атаковать опаснее.

– В «Спартаке» сейчас нет главного тренера. Эта ситуация может сыграть на руку?

– Это непринципиальный вопрос. В прошлом матче у них тоже его не было, но они победили, и играли уверенно. У них будут наставники на скамейке.