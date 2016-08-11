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    Витсель: «Наша главная цель – выйти в финал Лиги Европы»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель уверен, что его клуб каждый год должен играть в Лиге чемпионов. Напомним, что по итогам прошлого сезона петербуржцы смогли пробиться лишь в Лигу Европы.

    «Конечно, на таком большом клубе, как «Зенит», это сказывается негативно. Я думаю, что «Зенит» каждый год должен играть в Лиге чемпионов. К сожалению, мы не очень хорошо выступили в чемпионате. По моему мнению, наша главная цель – это идти до конца и выйти в финал Лиги Европы.

    Понятно, что все хотят попасть в Лигу чемпионов, но в этом году у нас уже нет выбора, поэтому сейчас мы должны сосредоточиться на чемпионате, а в следующем году постараться попасть в Лигу чемпионов. Будет ли «Зенит» бороться за победу в Лиге Европы? Да, конечно, я думаю, что у команды есть все необходимые качества для этого», – сказал бельгиец.

    Источник: Р-Спорт

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    11.08.2016 10:49
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 августа 2016, 18:27

      Очень ты хреновый игрок и много вреда Зениту принёс.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 11 августа 2016, 14:45

      Чья наша??ты сваливаешь

      1
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 11 августа 2016, 14:11

      из группы еще надо выйти

      -2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 августа 2016, 13:46

      Странная цель! Уж, если финал, то почему не сам кубок?????

      0
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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 11 августа 2016, 12:40

      Ну вот наконец то делом занялся.

      0
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 11 августа 2016, 12:30

      Только в каком клубе интересно?

      0
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 11 августа 2016, 11:57

      с Луческу и с немотивированным Витселем Зенит скорее ждет приближение к ФНЛ

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 11 августа 2016, 11:45

      ...после "эпопеи" с переходом в другой клуб (хочу-не хочу) потерял этот футболёр всяческое уважение в моих глазах (дерьмо-оно и есть дерьмо)

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 11 августа 2016, 11:43

      Точнее выиграть лигу европу

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > MEHROJ ЗЕНИТ 11 августа 2016, 11:59

      У голубых и мечты голубые!

      -2
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > vladimir-7 11 августа 2016, 16:08

      +++++

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