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    Черевченко попрощался с «Локомотивом» и болельщиками клуба

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко попрощался с клубом и болельщиками, пожелав им успехов.

    «Дорогие друзья! Я принял решение покинуть пост главного тренера команды. В среду попрощался с ребятами на базе, пожелал им здоровья и побед. Хотел бы отметить добросовестное отношение футболистов к делу, к тому, как они дорожат единством коллектива. Решение об уходе далось мне тяжело. Но мною двигали не эмоции. Я все взвесил. «Локомотив» давно стал для меня родным домом: в команде я оказался совсем юным, а покидаю ее уже в качестве тренера. Буду поддерживать связь с ребятами, следить, переживать. Хочу поблагодарить клуб за доверие. А болельщиков – за поддержку в течение этих долгих лет. Вспоминается не один трогательный момент, который нас объединил – победы, кубки, медали... И в тяжелое время вы не оставляли нас. «Локомотив» вступает в новый этап, и я верю, что болельщики будут рядом», – заявил он.

    Черевченко руководил железнодорожниками с весны прошлого года.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    11.08.2016 09:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 11 августа 2016, 15:07

      Из клуба всё же не стоило уходить.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 11 августа 2016, 14:48

      Пути разошлись...

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 11 августа 2016, 14:02

      видимо с Олей на повышение пошел...

      1
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      Рейтинг: +651

      gunstilzit 11 августа 2016, 13:56

      Жаль.

      1
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      Рейтинг: +22

      pep_mc 11 августа 2016, 10:10

      Хороший тренер! мужик!

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