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Мутко: «Критичных отставаний при подготовке к ЧМ-2018 нет»

10 августа 2016, 14:53
7

Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал о подготовке России к чемпионату мира-2018.

«Критичных отставаний, которые бы вызывали большую тревогу, нет. Но в целом отставания есть, без них невозможно – например, это касается стадиона в Санкт-Петербурге. Надо сделать так, чтобы уже в 2017 году строительные краны ушли со всех стадионов, чтобы там уже вовсю сеялись газоны. Есть некоторые отставания по строительству аэропортов, гостиниц. Раз в месяц о ходе строительства докладываем Президенту РФ Владимиру Путину.

Мы включили режим выездных совещаний, Игорь Шувалов уже три раза ездил по регионам. Санкт-Петербург – ключевой город Кубка Конфедераций, мы не видим вариантов его замены. Был заслушан доклад губернатора. Если этот доклад будет реализован, то все будет хорошо. В Казани готова инфраструктура, аэропорт. Есть небольшая проблема по стадиону, там идет работа по газону. В октябре он будет полностью готов и перейдет в разряд стадионов, на которых можно играть», – сообщил Мутко.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Мутко Виталий
Комментарии (7)
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Pro100Kid
1470830190
Критичных нет,есть МЕГА-критичные)
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Kulimen
1470831186
Сам Игорь Шувалов уже аж три раза ездил - вот это мать его уровень!!!
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BANNIKOV1970
1470831659
да нигде нет,только с олимпиадой обосрались
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headdevil
1470833142
Есть одно критичное отставание- это Мудко на посту
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Каратель помойников
1470919751
да нет конечно,а то что "бомжатник" веками строится и рушится-это нормально
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Kosmotoga
1470921677
в прнципе отсутствие футбола в стране это не критично согласен
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