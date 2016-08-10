Мутко: «Критичных отставаний при подготовке к ЧМ-2018 нет»

Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал о подготовке России к чемпионату мира-2018.

«Критичных отставаний, которые бы вызывали большую тревогу, нет. Но в целом отставания есть, без них невозможно – например, это касается стадиона в Санкт-Петербурге. Надо сделать так, чтобы уже в 2017 году строительные краны ушли со всех стадионов, чтобы там уже вовсю сеялись газоны. Есть некоторые отставания по строительству аэропортов, гостиниц. Раз в месяц о ходе строительства докладываем Президенту РФ Владимиру Путину.

Мы включили режим выездных совещаний, Игорь Шувалов уже три раза ездил по регионам. Санкт-Петербург – ключевой город Кубка Конфедераций, мы не видим вариантов его замены. Был заслушан доклад губернатора. Если этот доклад будет реализован, то все будет хорошо. В Казани готова инфраструктура, аэропорт. Есть небольшая проблема по стадиону, там идет работа по газону. В октябре он будет полностью готов и перейдет в разряд стадионов, на которых можно играть», – сообщил Мутко.