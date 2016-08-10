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    Сонг: «Покер Аршавина в ворота «Ливерпуля» – что-то невероятное»

    Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Сонг, ныне выступающий за «Рубин», поделился воспоминаниями о матче 2009 года с «Ливерпулем», в котором россиянин Андрей Аршавин оформил покер.

    «Это был сумасшедший матч, а Аршавин забил четыре гола. Что-то невероятное! После матча мы гордились собой. Могу сказать, что это одна из лучших моих игр за «Арсенал».

    Почему из «Арсенала» в «Барселону» перешел я, а не Аршавин? Не знаю, ведь он классно играл. Может, причина в нем самом», – сказал Сонг.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2016 13:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7

      PRINCE ROOSHAN 11 августа 2016, 18:46

      Лучший...да-да лучший матч Аршавина!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +62

      jinhae 10 августа 2016, 23:36

      да все помнят ту игру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      ADmira1 10 августа 2016, 21:56

      Дааа, как же он тогда тащил

      1
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      Рейтинг: +73

      тигр 102 10 августа 2016, 20:44

      Арша 2 раза всех удивил, когда играли со сборной Голландией и в матче с Ливерпулем

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 10 августа 2016, 20:01

      Хоть чем то запомнился Арша! ))

      1
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