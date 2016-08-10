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Альтафини: «Погба остался на том же уровне, что и два года назад»

10 августа 2016, 08:07
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Легенда «Ювентуса» Жозе Альтафини уверен, что туринцы немногое потеряли, продав полузащитника Поля Погба в «Манчестер Юнайтед».

«Поль является большим игроком с невероятным потенциалом, но за последние два сезона он не прогрессировал. Возможно он может и будет становиться лучше, но сейчас он на том же уровне, что и два года назад», – сказал Альтафини.

Вчера было официально объявлено о переходе Погба в «Манчестер Юнайтед». За хавбека англичане заплатили 110 миллионов евро. В прошлом сезоне Серии А Погба сыграл за туринцев 35 матчей, в которых забил восемь голов.

Источник: Goal.com
Италия. Серия А Италия Ювентус Погба Поль
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