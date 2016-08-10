Альтафини: «Погба остался на том же уровне, что и два года назад»

Легенда «Ювентуса» Жозе Альтафини уверен, что туринцы немногое потеряли, продав полузащитника Поля Погба в «Манчестер Юнайтед».

«Поль является большим игроком с невероятным потенциалом, но за последние два сезона он не прогрессировал. Возможно он может и будет становиться лучше, но сейчас он на том же уровне, что и два года назад», – сказал Альтафини.

Вчера было официально объявлено о переходе Погба в «Манчестер Юнайтед». За хавбека англичане заплатили 110 миллионов евро. В прошлом сезоне Серии А Погба сыграл за туринцев 35 матчей, в которых забил восемь голов.