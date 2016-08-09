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    Рейнгольд: «Лидерство «Спартака»? Все это до первого серьезного выезда»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о лидерстве «Спартака» в РФПЛ. Отметим, что на данный момент московский клуб, имея в активе шесть очков, вместе с «Краснодаром» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

    «Лидерство? Все это до первого серьезного выезда, я не верю в то, что победная серия «Спартака» затянется надолго. Это основано на игроках задней линии, а также на хавбеках, которые не готовы к решению больших задач. Для этого должна быть большая дисциплина, должен быть игровой почерк и стабильность. Первый серьезный выезд будет уже в следующем туре – Казань. Вот там и посмотрим, на что способен «Спартак», а пока в длительную победную серию я не верю», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    09.08.2016 19:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 10 августа 2016, 05:15

      а конебомжи смотрю как развонялись.то на рейнгольда с оскорблениями и ненавистью прут,то во всём согласны....что тут сказать школота нынче хуже проституток

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 августа 2016, 21:19

      прол

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 августа 2016, 21:15

      каждый год оно и то же..Спартак борется Спам будет бороться..Спам выйграет чемпионат Спам выйдет в группу лиги Европы,а на деле Спам проигрывает Аеку..увольняют тренера,Федун вместе с фанатами засерают собственный клуб..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 августа 2016, 21:03

      Поживем увидим-жаль что ты не даешь повода привлечь тебя за слова.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 августа 2016, 20:33

      Спартак обратился с просьбой, освободить шестую строчку турнирной таблицы.

      -3
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      Рейтинг: +295

      ильиных 9 августа 2016, 20:06

      Нормально все идет

      3
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      Рейтинг: +26735

      slavutiq70 9 августа 2016, 20:02

      Придёт Бердыев и лидерство Спартака будет постоянным

      2
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      Рейтинг: +44

      AlMann 9 августа 2016, 19:56

      Свиньям сделать скрин турнирной таблицы - когда еще свинокоманда на таком месте будет ... если только в лидерах ФНЛ ;)

      -3
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