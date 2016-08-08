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    Бышовец: «Черчесов подходит для сборной лучше всего»

    Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился своим мнением о кандидатах на пост наставника главной команды.

    «Из предложенных вариантов кандидатура Станислава Черчесова выглядит наиболее реальной и отвечающей требованиям, которые необходимы главному тренеру. Я хорошо знаю его профессиональные качества, уровень интеллекта, могу говорить о человеческих качествах. И Черчесов наиболее близок к набору качеств для роли главного тренера сборной России», – заявил Бышовец.

    Источник: Р-Спорт

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    08.08.2016 23:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 августа 2016, 22:10

      А сборная подходит для Черчесова?

      0
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 11 августа 2016, 13:51

      тоже мне, профессиональное мнение: "я его знаю, он хорошо подходит") знаток блин

      0
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      Рейтинг: +24993

      bset 9 августа 2016, 21:48

      А как же "Тренером назначат меня" и "Я великий тренер"?

      1
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      Рейтинг: +452

      тёска 9 августа 2016, 08:50

      Черчесов хорошо выстраивает атаку,которая создаёт постоянное давление на ворота,с ним и Кокорин заиграет

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 9 августа 2016, 07:55

      Странно ,обычно он себя предлагает

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > опус 2 11 августа 2016, 22:12

      Устаревшая трактовка, ага, давеча он уже от Локо отказался, хотя никто и не предлагал.

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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 9 августа 2016, 01:09

      набор качеств? ничего не обьяснил Бышовец. Какие качества? бышовец живёт ещё совком.Какие нафиг качества.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Kosmotoga 11 августа 2016, 22:19

      Придурок, употребляющий слово "совок", называет так и самого себя.

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 августа 2016, 23:49

      про слуцкого тоже так когда то писали.... особенно мудко "тащился" от него... вобщем то от него и поступило предложение по слуцкому... че провалили..а мудко остался почемуто)..... а это было поважнее...чем проиграть АЕКу)

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