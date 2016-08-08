Бышовец: «Черчесов подходит для сборной лучше всего»

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился своим мнением о кандидатах на пост наставника главной команды.

«Из предложенных вариантов кандидатура Станислава Черчесова выглядит наиболее реальной и отвечающей требованиям, которые необходимы главному тренеру. Я хорошо знаю его профессиональные качества, уровень интеллекта, могу говорить о человеческих качествах. И Черчесов наиболее близок к набору качеств для роли главного тренера сборной России», – заявил Бышовец.