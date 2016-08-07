Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кириченко: «Азмун добавил нам головной боли»

    Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал результат матча против «Урала» (0:0).

    «Дебют у меня сложный получился. 75 минут в меньшинстве. Могу сказать спасибо ребятам, что не дали «Уралу» создать много моментов. По такой игре можно сказать, что мы заработали очко, а не потеряли.

    Удаление Азмуна? Он добавил нам головной боли», – заявил Кириченко в интервью телеканалу «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2016 23:56
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +44

      Keeper161 9 августа 2016, 01:26

      Фидлер мразота чистопородистая ,ели до коснулись до него ,сразу упал ,врачей позвал ,симулянт несчастный ,во дворе бы его напиздили за таку х***ю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 августа 2016, 06:43

      Амун погорячился.....видимо уход Бердыева повлиял на его психику!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -313

      Китaец 8 августа 2016, 00:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дудаева ебашили, и не так жили. Стакан - сказка. А если вспомнить проф навыки, у меня еще в роте живых из Ростова, два человека. Нам всё равно не заплатили.

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -313

      Китaец > Китaец 8 августа 2016, 00:22

      Нужно ехать вгости

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -313

      Китaец 8 августа 2016, 00:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пидараст, так и говори. Хули, наебал команду. Набить ему ебало и закрыть в стакане на три дня

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -313

      Китaец > Китaец 8 августа 2016, 00:11

      Метр на метр и воду по бетонным стенам, пусть высасывает! Или на родину нахуй.

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11