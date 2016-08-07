Кириченко: «Азмун добавил нам головной боли»

Фидлер мразота чистопородистая ,ели до коснулись до него ,сразу упал ,врачей позвал ,симулянт несчастный ,во дворе бы его напиздили за таку х***ю
Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал результат матча против «Урала» (0:0).
«Дебют у меня сложный получился. 75 минут в меньшинстве. Могу сказать спасибо ребятам, что не дали «Уралу» создать много моментов. По такой игре можно сказать, что мы заработали очко, а не потеряли.
Удаление Азмуна? Он добавил нам головной боли», – заявил Кириченко в интервью телеканалу «Наш футбол».