Кириченко: «Азмун добавил нам головной боли»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал результат матча против «Урала» (0:0).

«Дебют у меня сложный получился. 75 минут в меньшинстве. Могу сказать спасибо ребятам, что не дали «Уралу» создать много моментов. По такой игре можно сказать, что мы заработали очко, а не потеряли.

Удаление Азмуна? Он добавил нам головной боли», – заявил Кириченко в интервью телеканалу «Наш футбол».