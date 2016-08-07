Мутко: «Бердыев не почувствовал, что в «Ростове» хотят создать клуб серьезного уровня»

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о причинах ухода Курбана Бердыева с поста главного тренера «Ростова».

«Что касается Курбана Бекиевича, то думаю, что он просто не почувствовал, что в «Ростове» хотят создать клуб серьезного уровня, что для этого есть желание и возможности. Я думаю, что он этого не почувствовал и принял такое решение. Это решение не вчерашнее, и, на мой взгляд, он его принял уже давно, потому что, как я понимаю, он намучился с теми обязательствами и прочим. Если вы хотите создать клуб, то этим надо заниматься», – сказал Мутко.