Мутко: «До следующей недели мы определимся с главным тренером сборной России»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что до начала следующей недели будет объявлено имя нового главного тренера сборной России. Напомним, на данный пост претендуют Курбан Бердыев, Станислав Черчесов, Александр Бородюк и Сергей Семак.

«До следующей недели мы определимся с главным тренером. Я уже говорил, что у меня есть ряд вопросов, которые мы должны согласовать с новым тренером. Сейчас мы спешим с назначением соперников в матчах, их должен определить главный тренер. Мы на следующей неделе с ним посоветуемся, после чего ответим на все вопросы», – сказал Мутко.