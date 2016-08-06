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    «Интер» просит «Зенит» ускорить переговоры о трансфере Гарая

    «Интер» планирует приобрести в летнее трансферное окно защитника «Зенита» Эсекьеля Гарая. Руководство миланского клуба обратилось к сине-бело-голубым с просьбой ускорить переговоры о трансфере 29-летнего футболиста.

    Напомним, ранее сообщалось, что петербуржцы готовы продать аргентинца только в том случае, если смогут найти игроку равноценную замену.

    Действующее соглашение Гарая с «Зенитом» рассчитано до лета 2019 года. Его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    06.08.2016 07:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 6 августа 2016, 10:29

      U intera katastrofa w oborone

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 6 августа 2016, 09:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      он вам не поможет так посредственный игрок и уже не молодой

      -4
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 6 августа 2016, 09:22

      Свободу Гараю!!!!!
      Миллллллер, отдай паспорт!!!!

      -2
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 6 августа 2016, 08:41

      С итальянскими клубами вообще лучше не связываться.

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 6 августа 2016, 07:49

      С защитниками у Интера большие проблемы - разгром за разгромом.

      0
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