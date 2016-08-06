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    Радимов: «У Титова с Аленичевым все победы впереди, характер и талант возьмут свое»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов заявил, что не намерен обсуждать уход Дмитрия Аленичева с поста главного тренера «Спартака». При этом экс-игрок петербургского клуба отметил, что благодаря таланту и характеру, 43-летний специалист вместе со своим помощником по тренерскому штабу красно-белых Егором Титовым еще добьются больших побед.

    «На футбольном поле жесточайшие и самые непримиримые противники – «Зенит» и «Спартак». Так было, так есть, и так будет! Но это игра, хотя она и есть наша жизнь – моя и Аленичева уж точно. И если у моего друга случилась беда – а для мужика и тренера то, что произошло вчера и результатом чего стали сегодняшние события, – это, конечно, беда – то я не намерен и не считаю для себя возможным обсуждать причины этого, какие-то промахи или ошибки.

    Сейчас, по крайней мере сегодня, друг слабее меня, и я прикрою ему спину. От тех, кто злобен, от тех, кто рад пнуть, от тех, кто льет на него дерьмо из давно заготовленных ушатов. У нас с Аленичевым и Титовым есть любимая детская песенка: «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями – много … на медведя я, друзья, выйду без испуга – если с другом буду я, а медведь без друга!». Короче, кто недоволен своей жизнью, кто никогда не был на вершине, и кто орет: «Бей давай!», – разбирайтесь сами с собой, а от друзей моих отстаньте!

    Все в жизни возвращается бумерангом! И напомню: жизнь – не кино, после титров «конец» часто начинается самое интересное. А у Титова и у Аленичева самые большие победы еще впереди – характер и талант возьмут свое!», – написал Радимов на своей странице в Instagram.

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    Источник: Instagram

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    06.08.2016 01:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 6 августа 2016, 11:41

      После такого интервью и таких слов я уважать стану Радимова ещё больше. Молодец .

      1
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      Рейтинг: +1924

      Romio-xxx 6 августа 2016, 10:43

      Молодец Радимов!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2855

      nemolod 6 августа 2016, 09:33

      Вся причина неудач только одна-отсутствие опыта для того,чтобы тренировать такой клуб как Спартак-слишком рано он ушел из тульского Арсенала!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 6 августа 2016, 09:26

      А Титов тоже уходит?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 6 августа 2016, 08:14

      Характер надо проявлять сразу а не потом.

      0
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      Рейтинг: -40

      bombardir70 6 августа 2016, 01:24

      Братская солидарность тренеров ФНЛ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > bombardir70 6 августа 2016, 11:32

      Однако Аленичев с Арсеналом обыгрывал Спартак.

      0
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