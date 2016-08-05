Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Кубань» подписала обладателя Кубка УЕФА

    «Кубань» объявила о подписании контракта с украинским полузащитником Алексеем Гаем. 33-летний футболист заключил с командой из Краснодара соглашение до 2018 года.

    Стоит отметить, что последним клубом Гая была «Габала». Хавбек также выступал за донецкий «Шахтер», в составе которого шесть раз становился чемпионом Украины и побеждал в Кубке УЕФА.

    «С самого начала переговоров позиция «Кубани» была вполне конкретной. Руководство клуба четко обрисовало задачи, стоящие перед командой в сезоне, и мою роль в коллективе. Именно это, наверное, и повлияло в наибольшей степени на мой выбор в пользу переезда в Краснодар. Для меня очень важно быть частью коллектива, который ставит наивысшие цели в текущем первенстве. К тому же подбор футболистов позволяет эти цели достигать», – сказал Гай.

    Источник: ФК «Кубань»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2016 15:39
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 6 августа 2016, 23:51

      Удачи на новом поприще! Это лучше, чем пердеть в скамейку базарников или подставлять жопу львовским гомосекам.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      MisterLoadingMaster 5 августа 2016, 15:56

      Цель хорошая: выход во вторую лигу зона ЙУХ :-)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +84

      FANS86 > MisterLoadingMaster 5 августа 2016, 18:42

      Сявка, пасть закрой!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11