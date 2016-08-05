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    Мутко: «На пост наставника сборной претендуют четыре человека. Любой из них может быть назначен»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал о том, кто станет новым главным тренером сборной России. Напомним, ранее сообщалось, что на пост наставника национальной команды претендуют Станислав Черчесов, Курбан Бердыев, Александр Бородюк и Сергей Семак.

    «Никаких временных назначений не будет. Пока остается круг из четырех кандидатов в сборную России. До конца недели я должен получить от одного кандидата ответ. Три кандидата в беседе сразу согласились, один с нюансами, а от одного ответ последует скоро. Абсолютно удовлетворен беседой со всеми. Они знающие люди, преданные российскому футболу, небезразличные. Может быть назначен любой из четырех. Я хочу собрать бюро исполкома в субботу или воскресенье, выскажу все свои эмоции и взгляды. Как мы определимся, будет еще одна финальная встреча с выбранным кандидатом», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.08.2016 14:54
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 5 августа 2016, 18:08

      а толян бышовец и саня бубен будут при мудьке прима экспертами выступать...

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 5 августа 2016, 17:42

      Аленичева из Спартака вроде уволили... срочно в сборную.

      -1
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      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 5 августа 2016, 17:01

      чтобы был толк, сначала сам господин Мутко должен уйти! а точнее со свистом влететь от куда его мать родила!
      но это правда наврятли, тк он главный по распилам.

      0
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      Рейтинг: +231

      yanedo 5 августа 2016, 17:00

      ТОЛЬКО БЕРДЫЕВ ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ НА ЛИЦО ОСТАЛЬНЫЕ ТАК ПРОЕЗДОМ

      1
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 5 августа 2016, 16:39

      Ну вот, а Светоч говорил, что он единственный кандидат)

      0
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      Рейтинг: +12304

      Вомбат 5 августа 2016, 16:28

      Будет назначен Барадюг. Он блистательно работал в Кайрате. Целый месяц продержался.

      -1
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      Рейтинг: +1126

      richi 5 августа 2016, 16:01

      Динамит Мутко с решением по главному тренеру. Ждет результата игр Ростова с Аяксом.

      2
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 5 августа 2016, 15:56

      Дайте по два товарищеских матча Бердыеву и Черчесову ,и сразу станет понятно ,кто реально претендует на пост главного тренера сборной России .Бородюк и Семак вечные помощники ,не тянут на этот пост .Реального тренерского опыта ,либо мало, либо не было .Выбранный тренер ,сам должен сформировать тренерский штаб с помощниками , и с них вся ответственность за результат .

      3
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      Рейтинг: +166

      alexa1995 5 августа 2016, 15:24

      Очень хочется увидеть КББ, пусть из от обороны, пусть не красиво и не зрелищно, главное результат.

      2
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      Рейтинг: +26

      mika hakkinen > alexa1995 5 августа 2016, 15:49

      Не красиво и не зрелищно??? Посмотри игру Ростова и его Рубина в еврокубках!

      3
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      Рейтинг: +1126

      richi > mika hakkinen 5 августа 2016, 15:58

      Не красиво и не зрелищно, но результативно.

      1
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 5 августа 2016, 15:08

      Кинем жребий? Нет, мы не будем полагаться на случай.

      2
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      Рейтинг: +1126

      richi > Молчуновский 5 августа 2016, 15:58

      Точно. Будем действовать по интуиции.

      1
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