Роналду, Бэйл и Гризманн – претенденты на звание лучшего игрока сезона

УЕФА назвал список кандидатов на звание лучшего игрока Европы прошлого сезона. В число претендентов на награду вошли три человека: Криштиану Роналду и Гарет Бэйл из «Реала», а также нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.

Тройку лучших футболистов определяло специальное жюри из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА. Имя победителя станет известно во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2016/17, которая пройдет 25 августа в Монако.

Игроки, вышедшие во второй раунд голосования:

4 Луис Суарес («Барселона» и сборная Уругвая) – 29 очков;

5 Лионель Месси («Барселона» и сборная Аргентины) – 25;

6 Джанлуиджи Буффон («Ювентус» и сборная Италии) – 19;

7 Пепе («Реал» и сборная Португалии) – 9;

8 Мануэль Нойер («Бавария» и сборная Германии) – 6;

9 Тони Кроос («Реал» и сборная Германии) – 5;

10 Томас Мюллер («Бавария» и сборная Германии) – 2.