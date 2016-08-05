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    Игрок «Космоса»: «Один из норвежских родителей сломал мне руку. Думаю, это все из-за политики»

    Вратарь «Космоса» Никита Ситников рассказал о драке на детском футбольном турнире в Норвегии. Напомним, ранее сообщалось, что Ситников ударил норвежского игрока, за что был удален с поля. «Космосу» за этот инцидент засчитали техническое поражение и сняли команду с соревнований.

    – Это все бред, что пишут норвежцы. Никого я не бил. Арбитр нас засудил. Он дал мне красную карточку за то, что соперник помешал выбить мяч от ворот. На второй минуте! Я разбегался для удара, а он приблизился ко мне. Останавливаясь, я задел ему ногу. Не сильно – он даже не упал. Но судья все равно меня удалил. Мы спорили, конечно, потом я все-таки ушел с поля. А уже в конце тайма, меня оскорбил один из игроков соперника, назвав русской свиньей по-английски. Из-за этого все началось.

    – Вы с первых минут начали играть грубо?

    – Играли, как обычно. Хотя нас и в предыдущих матчах засуживали. Думаю, такое отношение из-за политики.

    – Сильно норвежцам досталось? Говорят, избили их просто.

    – Какое избиение? Чего они там несут! От нас дрались два человека. А против нас – еще их родители, человек шесть. Пошли бить детей, представляете? Наши тренеры пытались оттащить норвежцев. Но все равно один из родителей мне руку сломал. Гипс наложили.

    – Норвежцам показалось, что вы переростки.

    – Мне 13 лет. Какие переростки? Мы вообще младше всех на турнире были. Почему «ВКонтакте» написано, что я 92-го года рождения? Да просто так. Могу свидетельство о рождении показать.

    – Долго драка длилась?

    – Нет. Но полиция приехала только после того, как нас оттуда увели. Мы сели в метро, где нас остановили. Допросили и все. Больше мы полицию не видели.

    – Тренера не забрали в участок?

    – Нет. Он с нами. Мы до 8-го числа будем в Норвегии, так как все уже оплачено. Но тренироваться и даже появляться на футбольных полях нам нельзя. В столовой тоже. Организаторы забрали у специальные браслеты, чтобы нас туда не пускали. Привозят еду в номера. Хотя сегодня не привезли. Мы сами, по-тихому, в столовую прошли.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.08.2016 12:29
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 августа 2016, 18:52

      Квислинговцы чёртовы, твари!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 5 августа 2016, 17:54

      Они чё там п.доры совсем охуели руки ломать

      3
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      Рейтинг: +231

      yanedo 5 августа 2016, 17:17

      КАК БЫ ТАМ НЕ БЫЛО НО НО НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ТАК ОСТАВЛЯТЬ ИЗБИЕНИЕ ВЗРОСЛЫМИ УТЫРКАМИ ДЕТЕЙ ГДЕ УРОД МУДКО ГДЕ НАШИ ПРАВОЗАШИТНИЧКИ КТО ВСТУПИЛСЯ ЗА ПАЦАНОВ КТО ОТСТАИВАЕТ ИХ ПРАВА И ИЩЕТ ПРАВДУ ПОЧЕМУ ДЯТЕЛ СЛОМАВШИЙ РЕБЁНКУ РУКУ ЕЩЁ НЕ ОТВЕТИЛ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ

      5
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    • ...
      Рейтинг: +4827

      neveldomha 5 августа 2016, 15:50

      Детский сад.

      0
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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 5 августа 2016, 14:37

      комменты отключить надо, сейчас провокации начнутся здесь.

      -2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > talgatnurzhanov2006 5 августа 2016, 14:39

      Вы же не думаете,что комены призваны обсуждать футбол(хотя и это тоже)))

      1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 5 августа 2016, 14:21

      мда.. гордиться нечем.. печалище..

      1
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 5 августа 2016, 13:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      С#ука тебе 13 лет и ты знаешь о политике? Чушь не неси! Сами наверно играли в футбол газмяса! Вам до ума и дисциплины европы и век вам будет мало!

      -9
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Hangeldi 9 октября 2016, 18:44

      Верблюдов паси, блин.

      -1
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      Рейтинг: +532

      Бан 5 августа 2016, 13:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Молодец пацан, с детства врет и не краснеет - "Останавливаясь, я задел ему ногу". Потом из таких вырастают мутки, которые в своем же дерьме винят весь мир.

      -7
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Бан 5 августа 2016, 13:49

      Парнишка книжек не читал,фантазии мало.Образованный бы сказал"-останавливаясь,я задел его ногу.Разгневаные родители кинулись на меня.Быстро оценив обстановку,я выхватил наган и выстрелил.Один из нападавших упал,схватившись за сердце.Ещё один ,бежавший вторым,развернулся на 90 градусов,присел,вытащил финку из голенища сапога и метнул в меня.Ещё до того,как смертельное оружие прлсвистело у меня над головой,я прикончил его двумя выстрелами.Пули,вылетевшие дуплетом разнесли красивую белокурую нордическую голову....(Продолжение в следующих новостях)))

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      Рейтинг: +577

      yurdin 5 августа 2016, 13:15

      Мутная история...

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      Рейтинг: +38

      beer68 5 августа 2016, 13:11

      Ребята, держитесь!

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