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    Бауса: «Я не знаю, откуда всплыла эта информация о возвращении Месси»

    Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса ничего не слышал о том, что лидер национальной команды Лионель Месси возобновит международную карьеру.

    «Я не знаю, откуда всплыла эта информация. И я не в курсе, что Месси согласился вернуться в команду. Намереваюсь позвонить ему и поговорить о футболе. Посмотрим, сможет ли он понять и принять меня. Хочу рассказать ему о своих планах и понять, нравятся ли они ему. Я постараюсь сделать так, чтобы он чувствовал себя комфортно», – сказал наставник в интервью Ole.

    Напомним, что вчера появились слухи о возможном возвращении Месси в сборную.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2016 09:56
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