Эксперт: «В Украине стало больше договорных матчей»

Руководитель организации Federbet Франческо Баранка рассказал об увеличении в Украине числа игр с фиксированным результатом. Напомним, что данная организация выявляет возможные договорные матчи по всему миру.

«Я представляю организацию, которая занимается проблемами договорных матчей. Было бы хорошо после закона по договорным матчам легализировать на Украине бизнес по ставкам.

В дисциплинированной системе букмекеры могут сотрудничать с государством более эффективно. Мы хвалили усилия ФФУ в решении проблемы договорных матчей. Нужно сделать еще усилие, вовлекая в эту работу лигу и команды. Выступаем за легализацию этого бизнеса на законном уровне, все это может послужить фэйр-плей и чистоте в украинском футболе.

Официального сотрудничества с ФФУ или УПЛ у нас нет. Количество матчей с фиксированными результатом на Украине, мне кажется, увеличилось, а не уменьшилось, несмотря на недавно принятый на Украине закон о ставках.

Вот уже в Рио в отборочных встречах были договорные матчи в настольном теннисе и волейболе. Но уже хорошо, что мы здесь и занимаемся этим вопросом. Мы здесь, чтобы решить эту проблему», — сказал Баранка.