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    Васин: «В «Уфу» перешел из-за Гончаренко»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, почему решил перейти на правах аренды в «Уфу».

    — Очередной поворот в вашей судьбе получился неожиданным: осенью вы переподписываете контракт с ЦСКА, а летом отправляетесь в аренду. Почему?

    — Это была моя личная инициатива. В ЦСКА по-прежнему не играл, а выходить на поле хочется постоянно. Чувствовал, что и в новом сезоне ситуация бы не изменилась, поэтому пошел в аренду за игровой практикой. Почему именно «Уфа»? В большей степени за счет Гончаренко. Звонки от Виктора Михайловича пошли сразу, как только он возглавил команду.

    — Гончаренко приглашал вас лично?

    — Да. Хотя, признаться, не думал, что все случится в самом начале трансферного окна.

    — Арендное соглашение с «Уфой» заключено на год?

    — Да, дальше загадывать сложно. Не исключаю, что уже зимой может что-то поменяться.

    — Ваше имя фигурирует в списке потенциальных кандидатов в центр обороны сборной России. Сергей Игнашевич признался, что готов уступить дорогу молодым. У вас есть опыт выступления за национальную команду. С другой стороны, отсутствие постоянной игровой практики снижает ваши шансы выступить на домашнем чемпионате Мира. Как вы позиционируете себя на данном этапе?

    — Моя главная задача — постоянно играть. Если буду выглядеть хорошо, новый главный тренер сборной России обратит на меня внимание. Я думаю, сейчас шансы одинаковы у всех: и у ветеранов, и у молодых ребят, и у тех, кто раньше вызывался редко. И уж, надеюсь, не повторится ситуация, когда на протяжении длительного периода в сборную приглашались одни и те же футболисты. Кто лучше проявит себя в чемпионате — тот и будет играть.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    04.08.2016 20:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +45

      ск122 4 августа 2016, 22:40

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