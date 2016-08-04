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    Йиранек: «Буду очень рад, если «Спартаку» наконец-то удастся выиграть чемпионат»

    Чешский защитник Мартин Йиранек признался, что следит за своими бывшими командами, выступающими в Премьер-лиге.

    — Естественно. У нас в Чехии показывали по телевизору центральный матч первого тура российского первенства «Зенит»–«Локомотив». С удовольствием посмотрел игру. А потом, уже в интернете, удалось посмотреть матчи «Спартака» и «Томи».

    — «Спартак» очень мощно начал сезон, разгромив в первом туре тульский «Арсенал» (4:0). В связи с этим снова начались разговоры о возможном чемпионстве красно-белых. Насколько они обоснованны?

    — Я буду очень рад, если «Спартаку» наконец-то удастся выиграть чемпионат. У них вышло хорошее начало сезона, и это может стать отличным заделом. Сейчас для футболистов команды и тренерского штаба самое главное — не обращать внимания на разговоры в прессе и шаг за шагом идти к своей цели.

    Источник: Известия

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    04.08.2016 10:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 августа 2016, 13:41

      У спортака цель одна-удержаться на шестом месте хотя бы.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 августа 2016, 10:31

      Мы бы все этого очень хотели бы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 4 августа 2016, 10:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Уж точно не в этом году

      -4
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      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > acer2003 4 августа 2016, 10:27

      Пердак не взорвётся?

      -2
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