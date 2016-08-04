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    Нобоа: «Сила «Ростова» – в команде. Все бьются друг за друга и тренера»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа рассказал, какие качества помогли его команде одержать победу над «Андерлехтом» и выйти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

    – В нас мало кто верил, но мы вновь доказали, что «Ростов» – настоящая команда. Заслуженно победили, всегда будем помнить этот успех.

    – Такое ощущение, что вы не стареете. Вновь провели шикарный матч. В чем секрет?

    – Секрет? (Смеется.) Наша сила – в команде. Все бьются друг за друга, за тренера, играют через не могу, терпят. Вот и весь секрет. И конечно мы четко выполнили задание нашего тренера.

    – Теперь больше всего не хотите попасть на «Манчестер Сити»?

    – Честно говоря, без разницы. Все соперники сильные. Но мы намерены попасть в групповой турнир.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2016 01:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 4 августа 2016, 10:11

      Бердыев в очередной раз совершил чудо, как же у него это получается, регулярность просто завидная!
      С этим соперником хватило одного чуда на два матча, со следующим думаю потребуется два чуда из двух!

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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 августа 2016, 03:23

      Слов нет, МОЛОДЦЫ, все были хороши, и Нобоа, и Кудряш, и Бухаров, даже Эзоталлахи, вышедший на замену, не говоря уже об Азмуне и Навасе...

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