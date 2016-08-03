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    Костин: «Если я буду что-то из себя представлять, меня должен заметить Луческу»

    Защитник «Зенита-2» Кирилл Костин поделился мнением о собственных перспективах в составе петербуржского клуба.

    – Мирча Луческу любит работать с доморощенными игроками, ждете вызова в первую команду?

    – Первостепенная задача – закрепиться в «Зените-2». Именно с нее и нужно начинать. О первой команде пока мыслей нет. На сегодняшний день там есть кому играть, в том числе на позиции крайнего защитника. Но, думаю, если я буду что-то из себя представлять, меня должны заметить. Буду биться за свой шанс, но пока в «Зените-2».

    – Сейчас «Зенит-2» в лидерах, но даже в случае победы в ФНЛ выше не подняться. Где брать мотивацию?

    – Приведу португальский пример. У них ведь тоже есть фарм-клубы команд Примеры. Только их не две, как у нас, а семь-восемь. Но все они также не имеют выхода из Сегунды. И вот вторая команда «Порту» находит мотивацию, чтобы два года подряд выигрывать чемпионат. И этот пример отвечает на все вопросы о мотивации. Отсутствие выхода – вовсе не показатель. Никто не отменял и премиальные, а также очень часто можно встретить на трибунах селекционеров. Показать себя, зарекомендовать – тоже мотивация.

    Полностью интервью с Кириллом Костиным можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2016 17:28
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