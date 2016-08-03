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    Радимов: «Зенит-2» прибавляет от тура к туру»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от нового сезона ФНЛ.

    «В нашей команде не принято говорить о самоотдаче и характере, поскольку футбол сам по себе это подразумевает. Мы с первого дня условились в нашей команде, что другой подход просто неприемлем. От тура к туру «Зенит-2» прибавляет.

    У нас сменилась вся группа атаки, но мы на это не жалуемся, а наоборот – тем интереснее выстраивать игру дальше. Конечно, до идеала пока нам далеко, но прогресс есть. Конечно, нынешний сезон в ФНЛ начинать легче, чем прошлый. По крайней мере, уже знаем соперников, кто на что способен», – сказал Радимов.

    Источник: ФК «Зенит»

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    03.08.2016 16:07
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