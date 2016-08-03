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  • Шатов: «Спартак» тратит на трансферы больше «Зенита», но при этом не взял ни одного титула»

Шатов: «Спартак» тратит на трансферы больше «Зенита», но при этом не взял ни одного титула»

3 августа 2016, 13:10
38

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал о том, какие команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги будут бороться за чемпионство.

– В последние годы «Зенит» непременно претендует на чемпионство. В этом сезоне, учитывая перестройку, есть ощущение, что за чемпионство будет бороться сложнее?

– За чемпионство всегда было сложно бороться. Я не думаю, что будет просто и в этом году.

«Ростов», оставшийся с тем же составом и тем же тренером, станет еще сильнее. Подшлифует те маленькие огрехи, которые они допускали в прошлом году, улучшит действия в обороне. Они и так были практически идеальными, а будут еще лучше. Я думаю, ЦСКА, взяв Траоре и Алексея Ионова, станет намного сильнее. Тот же «Краснодар» со своим стилем футбола тики-така а-ля «Барселона» тоже доставит много проблем. Ну и «Спартак»: думаю, у них когда-то должны появляться зубы. Я недавно наткнулся на статью: сколько «Спартак» потратил на трансферы и сколько «Зенит». Сумма примерно одинаковая. Все говорят, намекая на «Зенит»: народное достояние. А тратят все, оказывается, одинаково. Но «Спартак» на трансферы потратил вроде даже больше, а выхлопа от этого не имеет никакого. Не взял ни одного титула, не играет ни в ЛЧ – нигде. Вылетает от всяких «работничков». Но хочется верить, что «Спартак» в этом году ввяжется в борьбу.

Я хочу, чтобы чемпионат был очень драматичным, чтобы шел до конца, чтобы не 2-3 команды претендовали, а команд 5-6, включая еще «Локомотив», наверное. Чтобы мы бились до конца, чтобы был честный футбол, а не как в прошлом году, с множеством ошибок судей, непонятных разговоров. Хочется в это верить.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Шатов Олег
Комментарии (38)
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Dazdraper
1470219223
Шатову бухгалтером точно не быть
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АртурZaСМ
1470219937
Ё.перный театр , Шатов ты лучше играй, считать это не твоё... Зенит за одно трансферное окно тратит деньги , которые Спартак тратит за два окна , а иногда и того больше...
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АртурZaСМ
1470220048
а желающих возразить сразу попрошу назвать хоть одно трансферное окно где Спартак потратил больше Зенита?
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Владимир Владимирович
1470220652
один Хульк больше обошелся Зениту, чем все трансферы Спартака за этот период
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RedWhiteFanS
1470220809
Шлепок. Вместо Широкова начал рот открывать
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Snerg
1470221217
хех я посмотрю что это днище будет петь в конце чемпионата)) и на каком месте будет зенит))
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Диктор
1470222007
Да разговорились Зенитовцы-сказывается отрицательное воздействие в команде Дуболома.
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Каратель помойников
1470223273
запизделся шатов,лучше бы играл как языком трепет,синдром дзюбиньи смотрю всё зинаиду охватил
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legends
1470224658
неплохо сказано, Олег!
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Тraumtanzеr
1470225195
Ебанутый?Вы блять за двоих отдали в два раза больше,чем Спартак за пять лет.Идиот.
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