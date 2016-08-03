Карпин готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

ска волера уже по вене долбит, куда ГосНаркоКонтроль смотрит вообще?
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин признался, что не прочь возглавить «Манчестер Юнайтед».
– Два года назад вы сказали, что готовы возглавить «Манчестер Юнайтед». А сейчас?
– И сейчас готов.
– И вы уверены, что сможете дать команде больше, чем Жозе Моуринью?
– Больше или меньше – это другой вопрос, но тренировать готов, да. Если получилось даже в «Спартаке», почему не получится в «МЮ»?
Там все выстроено, построено для того, чтобы тренер мог заниматься только футболом и работать с игроками высочайшего уровня.