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    Карпин готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин признался, что не прочь возглавить «Манчестер Юнайтед».

    – Два года назад вы сказали, что готовы возглавить «Манчестер Юнайтед». А сейчас?

    – И сейчас готов.

    – И вы уверены, что сможете дать команде больше, чем Жозе Моуринью?

    – Больше или меньше – это другой вопрос, но тренировать готов, да. Если получилось даже в «Спартаке», почему не получится в «МЮ»?

    Там все выстроено, построено для того, чтобы тренер мог заниматься только футболом и работать с игроками высочайшего уровня.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.08.2016 12:16
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +4454

      Snek 4 августа 2016, 10:36

      ска волера уже по вене долбит, куда ГосНаркоКонтроль смотрит вообще?

      -1
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      Рейтинг: +51

      петр1975 3 августа 2016, 20:57

      Валера красавчик. Правильно чего мелочиться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      TIGRAN456 3 августа 2016, 20:51

      Карпин готов юнайтед отправить в чемпионшип

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 3 августа 2016, 18:49

      типо с 1 апреля)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 3 августа 2016, 18:01

      С таким бюджетом, с такой зарплатой, с такими игроками я бы тоже
      не отказался год потренировать .И результат был бы не хуже чем у
      Ван Галя.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 3 августа 2016, 17:25

      а я не готов пока, стыдно признаться но факт , ну не готов я сейчас ....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 3 августа 2016, 16:45

      Торпедо (Армавир) твой потолок!

      1
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      Рейтинг: +399

      kella 3 августа 2016, 15:52

      Балабол!

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      Рейтинг: +169

      TY13R 3 августа 2016, 15:12

      ему только Спартак-2 тренеровать)))

      0
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 3 августа 2016, 15:10

      А МЮ готов?

      0
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