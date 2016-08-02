Тюльпанов: «Две недели назад никакого затопления «Зенит-Арены» не было»

Председатель комиссии Совета Федерации по проведению ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов прокомментировал информацию о затоплении «Зенит-Арены».

«Я был там 15 июля – две недели назад. Никакого затопления я там не увидел. Каких-то глобальных проблем не заметил. Кровля не отваливалась. Надеюсь, что все будет нормально. В последнее время мне никто об этом не сообщал. Только через СМИ что-то просачивается. В понедельник, 8 августа, приедет Виталий Леонтьевич Мутко, все осмотрим, проинспектируем. Надеюсь, стадион построят в срок. Понятно, что проблемы есть. Но думаю, все соберутся и доделают начатое», – заявил Тюльпанов.