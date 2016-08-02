Писарев: «До конца недели у сборной России появится главный тренер»

Спортивный директор РФС и по совместительству старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев считает, что РФС определится с наставником национальной команды до конца недели. Известно, что в числе кандидатов значатся Станислав Черчесов, Курбан Бердыев, Александр Бородюк и Сергей Семак.

– Думаю, что до конца недели у сборной России появится главный тренер. Все в курсе о четырех кандидатах на эту должность, но кто это будет – не знаю. Как тренер молодежной сборной, могу сказать, что 15 августа необходимо отправить вызов на игроков. Время поджимает, нужно определяться. И мне нужно будет встретиться с новым тренером, поговорить с ним.

– Сборная до сих пор не имеет конкретных товарищеских матчей, первый из которых уже 31 августа. Проблема?

– Федерация работает над этим. Уверен, скоро узнаем о соперниках.