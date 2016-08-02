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    Газзаев стал первым кандидатом на пост главы РФС

    Кандидатуру известного российского специалиста Валерия Газзаева на пост президента РФС сегодня выдвинуло Объединение отечественных тренеров.

    «Сегодня Объединение отечественных тренеров выдвинуло Валерия Георгиевича кандидатом на пост президента РФС. Это настоящий профессионал. Я за него!» – сказал Борис Игнатьев.

    Сегодня ранее появилась информация, что избирательный комитет РФС не зарегистрировал ни одного кандидата для участия в выборах президента федерации. Таким образом, прославленный российский тренер стал единственным кандидатом на пост главы российского футбола на данный момент. Срок полномочий Виталия Мутко истекает в сентябре. 24 сентября состоится конференция РФС, на которой, помимо выборов нового главы федерации, состоятся также выборы в исполком и рассмотрение (и возможное принятие) новой редакции стратегии развития футбола – до 2030 года. Заседание избиркома, на котором будут подведены итоги кампании по выдвижению кандидатов на пост президента РФС и в исполком, состоится 15 августа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2016 16:43
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +429

      Qranat 2 августа 2016, 21:46

      Хотите сказать что Гершкович,(а теперь и Колосков), без гарантий безопасности, пойдет против Министра ? Не смешите меня. Гинер толкнул безхребетного в пику Мутко, за то, что тот не затер жалобу арбитров на Слуцкого, перестал помогать ЦСКА в конце чемпионата и не отстранил Иванова В. от руководства СД после отмороженной истерики с оскорблениями боссом ЦСКА... Теперь надеется на сговорчивость Министра и повод есть поторговаться... Не зря ведь Лукин тянет с разбором главного КВНщика и договорняка Слуцкого за безпардонное вью в отношении арбитров. Беспредельщина продолжается... значит ее кто-то санкционировал... уж не главный ли болельщик армейского легиона ? Грустно, уважаемые. Куда мы катимся, если собираются голосовать и избирать на пост главного по футболу российскому того, кто со своими кукловодами, затеявшими это выдвижение, хотел этот футбол уничтожить УКРОПом... как "Аланию" опустил. Жаль что Путин В.В. до этих сайтов не опускается, а то бы знал откуда ноги растут унижения футбола России.

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО > Qranat 2 августа 2016, 22:04

      Путину говорят то , что он хочет и любит слышать.
      Напоминает , как перед ВОВ: тот кто говорил Сталину правду, тех называли--"паникёрами и провокаторами".

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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 2 августа 2016, 21:33

      Он своё показал, пусть продолжит также дальше других обсуждать. У него это хорошо получается, хотя сам нихрена не сделал

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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 2 августа 2016, 20:17

      Смотрю я на коменты и думаю, может мне свою кандидатуру выдвинуть)))))))) ни кто не знает какие там документы нужны хD))))))))))))

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Andrew01 2 августа 2016, 22:05

      Присяга на верность Гинеру-Миллеру ))))

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 августа 2016, 20:10

      Наконец нашли замену Мутко, правда не лучший вариант!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 августа 2016, 20:02

      Наконец-то Президент РФС возглавит знающий специалист футбола. Решение
      вопроса за исполкомом и избиркомом РФС.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > vladimir-7 2 августа 2016, 22:04

      Алания с тобой полностью согластна )))

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      Рейтинг: +1298

      Taps 2 августа 2016, 19:52

      Убрать этого засидевшегося и просравшего Олимпиаду дружка.
      С глаз долой, из сердца вон.
      Только не в "Зенит" !

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 2 августа 2016, 19:50

      Да все знают,что чужого не поставят.Выбор-Газзаев,Мутко,Медведев(потому что им можно любого заменить)))

      -2
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      Рейтинг: +94

      Виталич 2 августа 2016, 19:42

      пес, же в депутаты собирался..вот и пускай идет..не хер ему в футболе делать..натворил уже выше крыши..

      -2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 2 августа 2016, 19:37

      Пусть сначала лобок свой побреет!

      -2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 августа 2016, 19:17

      Есть у него эпические грешки это распил Алании и УКРОП под дудку Миллера. Вот этого уже должно быть достаточно, чтобы его не выдвигать.

      -1
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