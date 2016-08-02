Газзаев стал первым кандидатом на пост главы РФС

Хотите сказать что Гершкович,(а теперь и Колосков), без гарантий безопасности, пойдет против Министра ? Не смешите меня. Гинер толкнул безхребетного в пику Мутко, за то, что тот не затер жалобу арбитров на Слуцкого, перестал помогать ЦСКА в конце чемпионата и не отстранил Иванова В. от руководства СД после отмороженной истерики с оскорблениями боссом ЦСКА... Теперь надеется на сговорчивость Министра и повод есть поторговаться... Не зря ведь Лукин тянет с разбором главного КВНщика и договорняка Слуцкого за безпардонное вью в отношении арбитров. Беспредельщина продолжается... значит ее кто-то санкционировал... уж не главный ли болельщик армейского легиона ? Грустно, уважаемые. Куда мы катимся, если собираются голосовать и избирать на пост главного по футболу российскому того, кто со своими кукловодами, затеявшими это выдвижение, хотел этот футбол уничтожить УКРОПом... как "Аланию" опустил. Жаль что Путин В.В. до этих сайтов не опускается, а то бы знал откуда ноги растут унижения футбола России.
Кандидатуру известного российского специалиста Валерия Газзаева на пост президента РФС сегодня выдвинуло Объединение отечественных тренеров.
«Сегодня Объединение отечественных тренеров выдвинуло Валерия Георгиевича кандидатом на пост президента РФС. Это настоящий профессионал. Я за него!» – сказал Борис Игнатьев.
Сегодня ранее появилась информация, что избирательный комитет РФС не зарегистрировал ни одного кандидата для участия в выборах президента федерации. Таким образом, прославленный российский тренер стал единственным кандидатом на пост главы российского футбола на данный момент. Срок полномочий Виталия Мутко истекает в сентябре. 24 сентября состоится конференция РФС, на которой, помимо выборов нового главы федерации, состоятся также выборы в исполком и рассмотрение (и возможное принятие) новой редакции стратегии развития футбола – до 2030 года. Заседание избиркома, на котором будут подведены итоги кампании по выдвижению кандидатов на пост президента РФС и в исполком, состоится 15 августа.