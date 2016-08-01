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  • Веденеев: «Кержакову надо менять амплуа. Он уже не может конкурировать с молодыми игроками»

Веденеев: «Кержакову надо менять амплуа. Он уже не может конкурировать с молодыми игроками»

1 августа 2016, 10:00
11

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев отметил о необходимости Александру Кержакову менять амплуа для возможности конкурировать за место в основном составе питерского клуба.

«Если Кержаков блеснул в товарищеских матчах, то Луческу никак не мог его не поставить на игру. Тем более что травмирован Дзюба. Но мой прогноз такой: когда Луческу поближе посмотрит, разберется, что к чему, тогда Александр может сесть на лавку. Уже говорил, что, на мой взгляд, надо сделать Александру, чтобы сохранить место в основе: поменять амплуа. Наступил момент, когда конкурировать с молодыми, быстрыми игроками он не может», – заявил Веденеев.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (11)
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Grelas
1470035242
И так всем было понятно, что Керж будет выходить с лавки, но амплуа ему менять точно не надо, у него сумасшедшая самоотдача, пользу принесет команде немалую, я в этом уверен.
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Beim
1470035682
А кто из молодых его посильнее будет? Лука может, но их обоих можно вместе выпускать. Кокорин пока не сильнее, а скоро колени заболят и он будет себя беречь на поле. Дзюба сложно сравнивать с Кержом они разные по типу, но на мой взгляд дзюбра все равно слабее. Так что пока зенит не купит нападающего легионера, Кержаков будет стабильно играть хоть и не полные матчи
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Beim
1470035786
А по поводу травмы дзюбры, то она может быть выдумана, что бы обществу не говорить, что луческу на него не расчитывает
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Сергей Свояк
1470036269
Желанием может!
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balaton78
1470040964
Что за чушь? Керж вполне состоятелен! Никогда не ходит пешком,всегда полностью отдается игре! Пусть играет в атаке!
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Varnes
1470042330
Согласен с Веденеевым, Кержакову необходимо играть чуть ниже, вполне подошла бы позиция атакующего полузащитника. Скорость у Александра приличная, плюс он почти всегда открыт и готов к приему мяча. Атака вторым темпом и снабжение мячом нападающих должно стать преимуществами Александра.
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hmelarj
1470042337
клозе возраст не помеха. керж тоже потянет.
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mik1954
1470045855
Это было ясно уже давно, при всем уважении к Кержику нужно признаться, время его прошло....
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