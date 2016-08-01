Веденеев: «Кержакову надо менять амплуа. Он уже не может конкурировать с молодыми игроками»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев отметил о необходимости Александру Кержакову менять амплуа для возможности конкурировать за место в основном составе питерского клуба.

«Если Кержаков блеснул в товарищеских матчах, то Луческу никак не мог его не поставить на игру. Тем более что травмирован Дзюба. Но мой прогноз такой: когда Луческу поближе посмотрит, разберется, что к чему, тогда Александр может сесть на лавку. Уже говорил, что, на мой взгляд, надо сделать Александру, чтобы сохранить место в основе: поменять амплуа. Наступил момент, когда конкурировать с молодыми, быстрыми игроками он не может», – заявил Веденеев.