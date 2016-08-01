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    Шунин: «Хотелось бы выступать в ФНЛ на более качественных полях»

    Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин отметил плохое качество поля в матче с «Зенитом-2» (1:1) в рамках 5-го тура первенства ФНЛ.

    «Хотелось бы, чтобы на каждый матч приходили не только наши болельщики, а чтобы был забит весь стадион. Конечно, приятно играть при полных трибунах.

    Непростая игра была, поле, конечно, оставляет желать лучшего. Хотелось бы, чтобы в ФНЛ поля были значительно лучше», – заявил Шунин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.08.2016 09:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +577

      yurdin 1 августа 2016, 16:54

      зенит- опытный боец первой лиги и знает за счёт чего можно бороться с фаворитами первенства.

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      Рейтинг: +624

      juvseriy 1 августа 2016, 10:20

      У команд на зарплаты игроков денег нет особо, на поля темболее

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      Рейтинг: +244

      Grelas 1 августа 2016, 09:33

      Хочешь играть на качественных полях - играй в РФПЛ, нечего было вылетать, не ной.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > Grelas 1 августа 2016, 15:53

      Ты этот "стадион" Зенита 2 видел ? если нет посмотри и это Санкт-Петербург не удивлюсь если на строительство этой чудо арены ушло пару ярдов эвро)))))))
      А насчёт РФПЛ там с полями тоже далеко не фонтан, поэтому не вижу связи между РФПЛ и хорошими полями.

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