Шунин: «Хотелось бы выступать в ФНЛ на более качественных полях»

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин отметил плохое качество поля в матче с «Зенитом-2» (1:1) в рамках 5-го тура первенства ФНЛ.

«Хотелось бы, чтобы на каждый матч приходили не только наши болельщики, а чтобы был забит весь стадион. Конечно, приятно играть при полных трибунах.

Непростая игра была, поле, конечно, оставляет желать лучшего. Хотелось бы, чтобы в ФНЛ поля были значительно лучше», – заявил Шунин.