«Спартак» отказался подписывать Денисова на условиях футболиста

«Спартак» в летнее трансферное окно пытался подписать контракт с полузащитником московского «Динамо» Игорем Денисовым. Красно-белые хотели заполучить игрока в статусе свободного агента. Сделка сорвалась во многом из-за запросов самого Денисова. Футболист хотел получать в «Спартаке» не менее 2,5 миллиона евро в год. При этом игрока интересовал лишь долгосрочный контракт. Клуб же был готов предложить Денисову однолетнее соглашение и с существенно более низкой зарплатой.

«Денисов продолжает поиски нового клуба, так как хочет играть в премьер-лиге. При этом он готов и понимает, что ему придется идти на понижение зарплаты, так как сейчас ни в одной команде ему – с учетом возраста и прочих факторов – не будут платить таких больших денег. Что касается «Спартака», то в стане красно-белых Денисов рассчитывал на то, чтобы его зарплата была соизмерима с зарплатами других футболистов команды», – заявил источник, знакомый с ситуацией вокруг несостоявшегося трансфера Денисова в «Спартак».