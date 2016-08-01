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«Спартак» отказался подписывать Денисова на условиях футболиста

1 августа 2016, 06:50
34

«Спартак» в летнее трансферное окно пытался подписать контракт с полузащитником московского «Динамо» Игорем Денисовым. Красно-белые хотели заполучить игрока в статусе свободного агента. Сделка сорвалась во многом из-за запросов самого Денисова. Футболист хотел получать в «Спартаке» не менее 2,5 миллиона евро в год. При этом игрока интересовал лишь долгосрочный контракт. Клуб же был готов предложить Денисову однолетнее соглашение и с существенно более низкой зарплатой.

«Денисов продолжает поиски нового клуба, так как хочет играть в премьер-лиге. При этом он готов и понимает, что ему придется идти на понижение зарплаты, так как сейчас ни в одной команде ему – с учетом возраста и прочих факторов – не будут платить таких больших денег. Что касается «Спартака», то в стане красно-белых Денисов рассчитывал на то, чтобы его зарплата была соизмерима с зарплатами других футболистов команды», – заявил источник, знакомый с ситуацией вокруг несостоявшегося трансфера Денисова в «Спартак».

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Динамо Денисов Игорь
Комментарии (34)
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tanis 29
1470025945
за последние 2 года Денисов не показал вообще ничего, а зарплату просит как-будто он чемпион всего на свете. Пусть сидит в пердиве и не показывает свою наглую рожу.
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Врач Зенита
1470027920
Как врач, который работал с Игорем, хочу сказать, что говно мужик. Не стоит с ним связываться.
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Каратель помойников
1470030410
накуй нужен этот баласт? один баласт из питера в спартаке уже ошивался,неужели жизнь ничему не учит? и верить словам игроков(что будут стараться и играть,выкладываться) выступавших за бомж-болото НЕЛЬЗЯ!!тем более игорь зенитов как склочная базарная бабёнка
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Romantic2010
1470031689
Денисов Денисов ,профукал под конец карьеры и контракты и клуб и репутацию и наверно даже сборную!
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RedWhiteFans2
1470032676
За 2,5 он ещё траву вокруг Открытия-Арены должен косить.
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Grelas
1470032874
Чувствую скоро Гарик пойдет в след за Ромкой Широковым.
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arni3
1470033105
Твари зажравшиеся!!!
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nemolod
1470034155
Если уж вслух пообещал что будет в Динамо в пердиве выступать!,так держи свое слово!
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Sanches 1204
1470036077
В Европе больше ляма бы не получал,а в конце сезона под зад коленом с такой самоотдачей,а тут привыкли тупо ценник свой задирать,задолбали уже
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Edward52
1470036793
Денисов заслуживает только оплаты в размере МРОТ
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