Ари: «Мне было бы легче получить российский паспорт, если бы у меня был вызов в сборную»

Нападающий «Краснодара» Ари заявил, что готов получить паспорт гражданина РФ и выступать за сборную России.

– В этом году в сборной России появились натурализованные футболисты. Хорошая новость для вас, не правда ли? Вы уже получили российское гражданство.

– Нет. Пока еще не получил. Моя главная цель – отлично отыграть в этом сезоне. Если бы у меня был шанс получить приглашение в сборную, как это было при Фабио Капело, я был бы очень счастлив.

– Но для этого вы должны сперва стать гражданином России.

– Не так просто получить российское гражданство. Нужно собирать много документов. Мне было бы легче это сделать, если бы у меня был вызов в сборную.