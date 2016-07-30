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Кержаков: «Луческу раскроет Кокорина полностью»

30 июля 2016, 01:13
10

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказал свое мнение о партнере по команде Александре Кокорине.

– С Александром Кокориным вы в свое время вместе играли еще в «Динамо». Тогда ему было 18 лет. Он стал другим за это время?

– Внешне не особо. Как футболист, конечно, повзрослел.

– Прибавил?

– Не только в игре, но и в весе (смеется). Волос у него на голове стало немного меньше. А если серьезно, тогда он только первые шаги в профессиональном футболе делал. Если не ошибаюсь, в 2008-м вообще в первый раз вышел на поле в премьер-лиге в игре с «Сатурном» и сразу забил. С тех пор Саша повзрослел, стал опытнее.

– Все эти восемь лет Кокорина называют самым талантливым молодым российским нападающим.

– Раз называют, значит, не просто так. Я надеюсь и даже уверен, что здесь в «Зените» Луческу раскроет Кокорина полностью. И тогда Саша перестанет быть подающим надежды. Он превратиться не только в основного и равноправного игрока нашей команды, но и сборной. В футболиста, который заслуженно станет приносить победы и там, и там.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр Кокорин Александр Луческу Мирча
Комментарии (10)
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Semargl18
1469832016
Луческу раскроет Кокорина полностью нуну если только скальпелем
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MadPampers
1469832035
"Он превратиться" - всё же слово "превратится" пишется без мягкого знака, увольте своих редакторов, это позорище..
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nik55
1469858837
где вы видели умных футболистов Зенита
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Георгий 07 01 93 рус
1469860262
Он игрок уровня анжи или оренбурга ...
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!ce man
1469860386
Бред старика Кержа
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triton004
1469863179
Раскроет его полностью и поймёт,там ловить не хуй
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Виталич
1469876644
посмотрим..у Кокоши хорошие данные..
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